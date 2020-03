Kultusministerium gibt Eltern Tipps bei Schulausfall

Hannover. Um verunsicherten Eltern in der Corona-Krise unter die Arme zu greifen, hat das niedersächsische Kultusministerium eine Broschüre mit Informationen und Tipps an Erziehungsberechtigte verschickt. "Der Ratgeber soll Eltern und Bezugspersonen Unterstützung, Orientierung und Bestätigung bieten, mit dieser für alle herausfordernden Situation umzugehen und gemeinsam mit ihren Kindern die schwierige Zeit so gut wie möglich zu bestehen", sagte Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD) am Freitag. Enthalten seien in der Elterninformation ein Acht-Punkte Plan, um Unsicherheiten und Ängste zu minimieren, ein Programm für Abwechslung im Tagesablauf sowie Links zu Lernplattformen.

Nach den Osterferien soll die niedersächsische Bildungscloud starten, wie das Ministerium am Freitag bekanntgab. Mit diesem "virtuellen Klassenzimmer" solle der Fernunterricht ab Anfang Mai erleichtert werden. So könnten etwa Lernmaterialien hochgeladen und verwaltet, Teams eingerichtet oder gemeinsam an Dateien gearbeitet werden.