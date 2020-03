Leichtathletik-DM in Braunschweig werden neu terminiert

Braunschweig. Die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften werden aufgrund der Coronakrise und der Verschiebung der Olympischen Spiele neu terminiert. Ursprünglich sollten die Titelkämpfe im Rahmen der Finals am 6./7. Juni in Braunschweig stattfinden. "Die Titelkämpfe wurden für Anfang Juni festgelegt, um unseren Athleten eine Qualifikationsmöglichkeit für die Olympischen Spiele in Tokio zu geben", erklärte DLV-Präsident Jürgen Kessing am Freitag. "Nachdem die Spiele jetzt auf 2021 verlegt worden sind, werden wir die Titelkämpfe im Sinne aller Athleten und Vereine auf einen neuen Termin verschieben."