Wirtschaftssenatorin: Ansturm auf Soforthilfe in Bremen

Bremen. Das Bundesland Bremen hat angesichts der Corona-Krise sein Soforthilfe-Programm für in Liquiditätsschwierigkeiten geratene Unternehmen ausgeweitet. Künftig können Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten Anträge auf Zuschüsse stellen, wie Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) am Freitag bei einer Pressekonferenz mitteilte. Bislang lag die Grenze bei unter zehn Mitarbeitern. Für das Programm, das nächste Woche "scharf geschaltet" werden solle, seien zusätzlich 25 Millionen Euro eingestellt. Mit der Ausweitung erreiche man 2500 Unternehmen in Bremen.

Schon auf das bisherige Programm habe es einen enormen Ansturm gegeben. Bereits am ersten Tag seien 1500 Anträge eingegangen, deren Zahl sich inzwischen auf 6000 Anträge in Bremen und 600 in Bremerhaven summiert habe. 200 000 Euro seien bereits ausgezahlt worden. Täglich würden 250 Anträge bearbeitet und beschieden. "Das wollen wir aber steigern." Die ganz kleinen Unternehmen hätten oft keine Rücklagen. "Für die ist schon die nächste Woche eine große Hürde."

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) warnte vor einer verfrühten Diskussion über eine Lockerung der allgemeinen Einschränkungen. "Wir können in keiner Weise derzeit sagen, dass es Anzeichen von Entwarnung gibt." Es gebe keine sinnvolle Diskussion darüber, jetzt schon über Lockerungen nachzudenken oder zu spekulieren. Auch in diesem Punkt sei er wieder einmal zu 100 Prozent einig mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Im Bundesland Bremen gibt es insgesamt 244 bestätigte Corona- Infektionen, davon 228 in der Stadtgemeinde Bremen und 16 in Bremerhaven. Ein Mensch ist infolge der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.