Corona: Wirtschaft befürchtet noch stärkeres Umsatzminus

Hannover. Die niedersächsische Wirtschaft richtet sich in der Corona-Krise auf deutlich höhere Einbußen ein als zunächst befürchtet. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der Industrie- und Handelskammern hervorgeht, rechnet über ein Viertel der Firmen (27,1 Prozent) im Gesamtjahr 2020 mit einem Einbruch der Umsätze um mehr als die Hälfte. Bei der letzten Befragung Anfang März hatte eine ähnliche Größenordnung (24,9 Prozent) noch keine sinkenden Erlöse erwartet. "In nahezu allen Unternehmen schlägt die Corona-Pandemie direkt negativ durch", berichteten die Kammern. 27 Prozent der Betriebe kalkulierten mit Umsatzverlusten von mindestens 25 bis 50 Prozent im laufenden Jahr.

40 Prozent der Unternehmen erklärten, es gebe Liquiditätsprobleme - jedes sechste sieht sich schon von Insolvenzgefahr bedroht. Die Hälfte der Firmen schloss Betrieb oder Produktion ganz oder zum Großteil. Heftig getroffen bleiben vor allem Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Die von Bundestag und Bundesrat beschlossenen Hilfen müssten nun "schnell und unbürokratisch" fließen. "Sonst kann es für viele zu spät sein", warnte der Hauptgeschäftsführer des Kammerverbands in Niedersachsen, Horst Schrage.

Zwei Drittel der Firmen nannten das Kurzarbeitergeld als zentrale Maßnahme. Zuschüsse sind für 70 Prozent wichtig. Kredite der staatlichen Förderbanken halten dagegen nur 32 Prozent für geeignet - ähnliche viele befürworten ein allgemeines Konjunkturprogramm. Auch im Handwerk ist die Lage äußerst angespannt: Mehr als vier von fünf Betrieben meldeten in einer separaten Umfrage ebenfalls Umsatzrückgänge, über die Hälfte (55 Prozent) stornierte Aufträge.