Pistorius: Beschränkungen sobald es geht aufheben

Osnabrück. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will die Beschränkungen wegen der Corona-Krise nur so lange aufrechterhalten, wie es unbedingt nötig ist. "Ich verspreche: Sobald es irgendwie geht, werden wir die Beschränkungen wieder schrittweise aufheben", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Die Menschen hielten sich an die Auflagen und gingen insbesondere in den letzten Tagen sehr vernünftig mit den Auflagen um. Die Polizei schreite äußerst selten ein.

Kontrollen an den Landesgrenzen lehnt er ab. "Kontrollen an Landesgrenzen innerhalb Deutschlands machen aus meiner Sicht keinen Sinn", sagte er weiter. Das öffentliche Leben und der Individualverkehr seien ohnehin praktisch zum Erliegen gekommen.

Im Profifußball rechnet Pistorius mit einer längeren Pause. "Der Spielbetrieb wird vermutlich frühestens im Mai wieder starten, was ich richtig finde", sagte Pistorius der Zeitung.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Niedersachsen und Bremen ist am Donnerstag weiter angestiegen. In Niedersachsen stieg sie mit Stand Donnerstagmittag 14.00 Uhr auf 2726 Fälle, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Im Bundesland Bremen kletterte die Zahl bestätigter Infektionsfälle mit Stand Donnerstagabend 18.00 Uhr auf 244.

Bundesweit sind am Sonntag Ansammlungen von mehr als zwei Personen verboten worden. Ausgenommen sind Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Zudem müssen alle Restaurants sowie Dienstleistungsbetriebe mit enger körperlicher Nähe wie Friseure, Massagepraxen oder Kosmetikstudios schließen.