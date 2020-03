Corona-Hilfen: Unternehmen dringen auf schnelle Auszahlung

Hannover. Die von Serverproblemen ausgebremste Beantragung der Corona-Hilfen sorgt für Unmut bei den niedersächsischen Unternehmen. "Guter Wille allein reicht nicht. Es muss eine schnelle technische Lösung her, damit Unternehmen in finanzieller Not ihre Anträge stellen können", sagte Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände, am Donnerstag. "Es ist Monatsende: Gehälter und Sozialabgaben sind fällig. Dadurch sitzen alle auf heißen Kohlen."

Der Landtag hatte am Mittwoch ein 4,4 Milliarden Euro schweres Hilfspaket beschlossen. Unverzüglich sollten danach die Anträge auf Zuschüsse und Kredite bei der Förderbank des Landes, der NBank, freigeschaltet werden. Firmen sollten binnen weniger Tage eine Antwort erhalten, hatte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) in Aussicht gestellt. Auch am Donnerstagmittag noch hieß es auf der Webseite der NBank aber: "Wir haben akute Serverprobleme und arbeiten auf Hochtouren daran. Bitte haben Sie etwas Geduld."

Die Grünen riefen dazu auf, "alle personellen und technischen Kapazitäten" für die Auszahlung der Soforthilfen zu bündeln. "Es ist den Unternehmer*innen und ihren Beschäftigten nicht zuzumuten, dass sie in Ungewissheit auf die notwendigen Soforthilfen weiter warten müssen", sagte der Grünen-Abgeordnete Detlev Schulz-Hendel. Die Anträge sollten daher auch per Mail gestellt werden können. Notfalls müssten unbürokratisch Vorschüsse an die Unternehmen gezahlt werden.