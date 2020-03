Brand in Reihenhaus in Bremen: 76-Jähriger schwer verletzt

Bremen. In einer Erdgeschosswohnung eines Reihenhauses in Bremen-Gröpelingen hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Ein 76 Jahre alter Mann verletzte sich bei eigenen Löschversuchen schwer, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Mann sei in eine Spezialklinik nach Hamburg gebracht worden. Zwei weitere Bewohner des dreigeschossigen Hauses wurden den Angaben nach durch Rauchgas verletzt, alle anderen Hausbewohner verließen das Gebäude unverletzt. Die Feuerwehr rettete außerdem zwei Hunde aus dem Haus, das durch den Brand vorerst unbewohnbar ist. Die Brandursache war laut Feuerwehr zunächst unklar. Die Schadenshöhe wird auf rund 100 000 Euro geschätzt.