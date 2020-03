Serverprobleme bei Förderbank bremsen Hilfsanträge-Start

Hannover. Zum Start der Soforthilfemaßnahmen für von der Corona-Krise betroffene Unternehmen sind die Server der niedersächsischen Förderbank zusammengebrochen. "Wir haben akute Serverprobleme und arbeiten mit Hochdruck daran", hieß es am Mittwoch auf der Homepage der NBank in Hannover. "Bitte haben Sie etwas Geduld und versuchen Sie es weiter!"

Der Landtag hatte am Mittag den Weg frei gemacht für ein 4,4 Milliarden Euro schweres Hilfspaket. Unverzüglich sollte am Nachmittag bei der NBank die Möglichkeit zum Beantragen von Zuschüssen und Krediten freigeschaltet werden. Firmen sollten binnen weniger Tage eine Antwort auf ihren Antrag erhalten, hatte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) in Aussicht gestellt.