Mann bedroht Busfahrerin mit Schusswaffe und erbeutet Geld

Marklohe. Ein maskierter Räuber hat eine Linienbusfahrerin in Marklohe im Landkreis Nienburg/Weser mit einer Schusswaffe bedroht und einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verdeckte der Mann sein Gesicht mit einem schwarzen Schlauchschal mit Skelettdruck, seine Handschuhe hatten ebenfalls einen Skelettdruck. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler stieg der Täter an einer Haltestelle ein, weitere Fahrgäste befanden sich nicht im Bus. Er bedrohte die 42-jährige Frau mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Mit den Tageseinnahmen und Geldscheinen aus der privaten Geldbörse der Busfahrerin floh er aus dem Bus und fuhr mit einem Auto davon. Die Tat geschah am späten Samstagabend. Die Polizei sucht nach Zeugen.