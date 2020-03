Volker Bajus für Anja Piel in Landtag nachgerückt

Hannover. Der Osnabrücker Volker Bajus ist nach dem Wechsel der Grünen-Abgeordneten Anja Piel zum DGB in den Landtag in Hannover nachgerückt. Bajus nahm seinen Abgeordnetenplatz während der Landtagssitzung am Mittwoch ein. Der 56-Jährige saß bereits von 2013 bis 2017 für die Grünen im Landesparlament und war zuletzt Fraktionschef der Grünen im Osnabrücker Stadtrat. Piel war vor kurzem in den Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gewählt worden. Ihren Posten als Fraktionsvorsitzende der Grünen übernahm die Abgeordnete Julia Willie Hamburg. Sie trat am Mittwoch im Landtag erstmals in ihrer neuen Funktion ans Rednerpult. Die Grünen sind mit zwölf Abgeordneten größte Oppositionsfraktion im Landtag.