Corona: Bremens Bürgermeister gibt Regierungserklärung ab

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) wird am Mittwochvormittag (10.00 Uhr) in der Bürgerschaft eine Regierungserklärung zur Entwicklung der Corona-Krise abgeben. Nach der Erklärung werde es eine Aussprache geben, teilte die Bürgerschaft am Mittwoch mit. Das Parlament tagt in der Stadthalle. Die Sitzung wird live im Internet übertragen. Im Bundesland Bremen gibt es mit Stand Dienstagabend 195 bestätigte Infektionsfälle, davon 181 in der Stadtgemeinde Bremen und 14 in Bremerhaven.