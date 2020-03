Autofahrer fährt in Straßengraben und verletzt sich schwer

Garrel. Ein 39-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall bei Garrel (Landkreis Cloppenburg) schwer verletzt. Er wurde ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann sei mit seinem Fahrzeug in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Dabei wurde er in seinem Wagen eingeklemmt und musste vor der Feuerwehr befreit werden. Während der Rettungsarbeiten wurde die Straße kurzzeitig gesperrt.