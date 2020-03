Betrunkener klaut Autoschlüssel und fährt weg

Cuxhaven. Ein Betrunkener hat in der Samtgemeinde Land Hadeln (Landkreis Cuxhaven) einen Autoschlüssel aus einem Haus entwendet und ist mit dem Wagen davon gefahren. Nach Angaben der Polizei war der Besitzer am Dienstag mit Renovierungsarbeiten in dem Gebäude beschäftigt und alarmierte nach dem Diebstahl die Polizei. Kurz darauf wurde wenige Kilometer entfernt in Cuxhaven eine Trunkenheitsfahrt gemeldet - das Auto hatte dasselbe Kennzeichen. Die Polizei stoppte den Wagen. Der 43 Jahre alte Fahrer gab zu, diesen gestohlen zu haben und nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Ein Test ergab einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille.