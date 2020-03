Finanzämter beginnen Bearbeitung der Steuererklärungen

Hannover. Wer mit seiner Steuererklärung früh dran war, kann in den nächsten Wochen bereits auf den Steuerbescheid hoffen. Die niedersächsischen Finanzämter bearbeiten von Mittwoch an die Einkommensteuererklärungen für 2019, wie das Landesamt für Steuern am Dienstag mitteilte. Von der Woche vor Ostern an sollen die Bescheide verschickt werden. Wegen des Coronavirus sei die Besetzung in den Ämtern allerdings ausgedünnt, sodass es auch zu Verzögerungen kommen könne. Zudem gebe es eine "Antragsflut" wegen Stundungen und Anpassungen von Vorauszahlungen. Die Bürger sind daher gebeten, von Rückfragen zum Bearbeitungsstand möglichst abzusehen.