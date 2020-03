Serientäter zeigt Tüten-Diebstahl an

Hildesheim. Weil er selbst Opfer eines Diebstahls war, hat sich ein polizeibekannter Serientäter in Hildesheim hilfesuchend an die Ordnungshüter gewandt. Der 28-Jährige sei auf der Wache der Bundespolizei erschienen und habe angezeigt, dass ihm eine Einkaufstüte mit Tabakwaren im Wert von 22 Euro abhandengekommen sei, teilte ein Sprecher am Dienstag mit.

Als die Polizisten die Personalien des Mannes überprüften, stießen sie auf ein großes amtliches Register: Diebstahl, Räuberischer Diebstahl, Widerstand, Körperverletzung und Sachbeschädigung seien nur ein kleiner Auszug, sagte der Sprecher. Zudem wurde der 28-Jährige mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht, weil er eine Geldstrafe in Höhe von 474 Euro wegen Beleidigung nicht bezahlt hatte. Die Beamten ließen den Mann wieder gehen, nachdem er den Geldbetrag in bar beglichen hatte. Der von ihm angezeigte Tüten-Diebstahl ist bisher ungeklärt.