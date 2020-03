Mieterbund: Mietausfälle wegen Corona-Krise noch kein Thema

Hannover. Der Deutsche Mieterbund Niedersachsen/Bremen (DMB) rechnet erst in einigen Wochen mit dem Risiko möglicher Mietrückstände durch die Corona-Krise. Derzeit gebe es kaum Anfragen von Mitgliedern, sagte Landesgeschäftsführer Randolph Fries am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist im Moment kein Thema." Mit Blick auf die Einkommenslage bei den Mietern betonte er, dass meistens zuerst noch Überstunden und Urlaube verrechnet würden und dann oft Kurzarbeitergeld greife.

Er wies darauf hin, dass Vermieter erst beim Ausbleiben von zwei vollständigen Monatsmieten das Recht auf fristlose Kündigung hätten. Der Landesverband Niedersachsen/Bremen zählt mehr als 100 000 Mieterhaushalte als Mitglieder.

Fries, der zugleich Präsidiumsmitglied des Deutschen Mieterbundes ist, sagte, dass nur etwa 50 Prozent der Vermieter große Wohnungsunternehmen seien. "Die anderen 50 Prozent sind Privateigentümer, denen die Corona-Krise möglicherweise auch zusetzt. Und denen bricht dann noch die Miete weg." Es sei niemandem geholfen, in diesem Falle Vermieter und Mieter gegeneinander zu hetzen. "Die meisten Mieterverhältnisse sind aber sowieso befriedet."

Der DMB habe gemeinsam mit dem Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) einen "Sicher-Wohnen-Fonds" gefordert. Daraus sollten bei Mietproblemen während der Corona-Krise Zahlungen finanziert werden. Dies bedeute aber in keinem Fall, dass die Mieter frei von Zahlung seien, betonte Fries. Mieten müssten so oder so gezahlt werden.