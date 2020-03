Regierungschef beantwortet Fragen von Radiohörern zu Corona

Hannover. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stellt sich in der Corona-Krise erneut den Fragen der Niedersachsen. Weil ist am Donnerstag von 7.00 bis 8.00 Uhr zu Gast beim Radiosender Antenne Niedersachsen, wie der Sender am Dienstag in Hannover mitteilte. Wer Fragen an den Regierungschef hat, kann sich schon jetzt per WhatsApp oder E-Mail an Antenne Niedersachsen wenden. Das ist auch während der "Moin Show" am Donnerstag möglich. Weil hatte sich am Samstag bereits den Fragen der Hörer von NDR 1 Niedersachsen gestellt.