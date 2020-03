Cuxhaven. Auf einem Campingplatz in Cuxhaven-Duhnen am Sahlenburger Weg sind mehrere Wohnwagen in Brand geraten, der Schaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Aus zunächst ungeklärter Ursache ist demnach das Feuer am Montagabend ausgebrochen, zehn Wohnwagen wurden komplett zerstört. Während der Löscharbeiten seien mehrere Propangasflaschen zerknallt. Die Einsatzstelle sei daher weiträumig gesperrt worden.

Wegen der Corona-Krise ist der Campingplatz nach den Angaben derzeit unbewohnt. Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache.