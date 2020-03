Landtag prüft virtuelle Sitzungen per Video

Hannover. Der niedersächsische Landtag prüft wegen der Corona-Krise die Möglichkeiten, seine Plenumssitzungen künftig virtuell im Netz auszutragen. Allerdings gilt das noch nicht für die kommende Sitzung am Mittwoch. "Für eine virtuelle Landtagssitzung fehlt es aktuell an den technischen Möglichkeiten, zum Beispiel, um rechtssicher Abstimmungen durchzuführen", sagte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Zudem seien verfassungsrechtliche Voraussetzungen nicht gegeben.

Die Verfassung sehe die Gleichheit des Zugangs für alle Abgeordneten, den freien Zugang der Landesregierung und den Zugang der Öffentlichkeit vor. Für die Zukunft wolle sie virtuelle Sitzungen nach einer verfassungsrechtlichen Anpassung aber nicht ausschließen, sagte Andretta. "Wir werden die Voraussetzungen prüfen, auch im Netz per Videokonferenz zusammenzukommen."

Am Mittwoch kommen die Abgeordneten zu einer Landtagssitzung ins Leineschloss, bei der vor allem über das Hilfspaket von 4,4 Milliarden Euro in der Corona-Krise entschieden werden soll. Allerdings sind dabei keine Besucher zugelassen. Stattdessen können Abgeordnete auch auf die Besuchertribüne ausweichen, um den Abstand zueinander zu wahren.