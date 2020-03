Marathon abgesagt: Jubiläums-Event findet 2021 statt

Hannover. Wegen den Auswirkungen des Coronavirus ist der Hannover Marathon erwartungsgemäß abgesagt worden. "Wir haben seit heute die Untersagungsverfügung der Region Hannover in den Händen", wird die Veranstalterin Stefanie Eichel in einer Mitteilung am Montag zitiert. "Auch aus unserer Sicht ist die Entscheidung der Absage in jeder Hinsicht alternativlos. Wir unterstützen damit auch aus Überzeugung die Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit #wirbleibenzuhause." Das eigentlich für den 26. April geplante Lauf-Event soll nun am 18. April 2021 ausgetragen werden. Die Großveranstaltung soll dann zum 30. Mal stattfinden.