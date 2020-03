Automaten gesprengt: Staatsanwaltschaft klagt zwei Männer an

Osnabrück. Nach Geldautomatensprengungen hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück Anklage gegen zwei Niederländer erhoben. Die Vorwürfe gegen einen heute 31-Jährigen lauten gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und schwerer Bandendiebstahl in zwei Fällen. Der Mann soll als Teil einer Bande im Februar 2016 einen Automaten in Twist im Landkreis Emsland gesprengt und mehr als 120 000 Euro erbeutet haben, wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Montag mitteilte. Bei einer Tat in Bad Iburg im Mai 2017 belief sich die Beute auf über 100 000 Euro.

Der 31-Jährige wurde Mitte 2019 in den Niederlanden festgenommen. Er soll den Angaben zufolge für das Strafverfahren an Deutschland ausgeliefert werden. Ein 28 Jahre alter mutmaßlicher Mittäter bei der Tat in Twist sei im vergangenen Monat von den belgischen Ermittlungsbehörden am Flughafen Brüssel festgenommen und an Deutschland ausgeliefert worden. Auch gegen diesen Mann erhob die Staatsanwaltschaft Osnabrück Anklage.

Im Falle einer Verurteilung drohen beiden Männern langjährige Haftstrafen, wie die Behörde mitteilte. Das Gesetz sehe einen Strafrahmen zwischen einem und 15 Jahren Freiheitsstrafe pro Tat vor.