Lottospieler gewinnt über 1,5 Millionen Euro

Hannover. Ein noch unbekannter Lottospieler aus dem Landkreis Gifhorn hat beim Spiel "6 aus 49" am Samstag mehr als 1,5 Millionen Euro gewonnen. Der Gewinner habe als einziger in Deutschland die sechs Gewinnzahlen richtig getippt, teilte Lotto Niedersachsen am Montag mit. Nur die richtige Superzahl habe gefehlt. Außerdem gewannen zwei unbekannte Tipper aus den Landkreisen Ammerland und Cloppenburg bei der Zusatzlotterie "Super 6" jeweils 100 000 Euro. Landesweit gab es in diesem Jahr bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen nach eigenen Angaben 35 Hochgewinne von mindestens 100 000 Euro, darunter drei Millionengewinne.