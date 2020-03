Feuer in leerstehender Bombergklinik

In Bad Pyrmont hat am Montagmorgen ein Teil der leerstehenden Bombergklinik gebrannt. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen circa 35 Meter der südlichen Gebäudeseite in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen zunächst an.