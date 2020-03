Betrunkener 35-Jähriger parkt Laster auf Autobahn

Harburg. Ein betrunkener 35-jähriger Lastwagenfahrer hat auf der Autobahn 7 im Landkreis Harburg seinen Wagen auf der Fahrbahn geparkt. Wie durch ein Wunder konnte ein 28 Jahre alter Lasterfahrer den geparkten Laster früh genug erkennen und Schlimmeres verhindern: Er wich mit seinem Fahrzeug nach rechts aus und berührte den unbeleuchteten Wagen leicht an der Seite, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 35-Jährige zeigte vor Ort Ausfallerscheinungen und wurde von den eintreffenden Einsatzkräften in Polizeigewahrsam genommen. Zwölf Stunden nach dem Vorfall am Freitagabend ergab ein Alkoholtest noch einen Wert von 1,72 Promille.