Weiterer Anstieg der Infektionen in Niedersachsen

Hannover. In Niedersachsen haben sich 1586 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert (Stand Sonntag, 14.00 Uhr). Dies ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes ein Anstieg von 134 Fällen im Vergleich zum Vortag. Die meisten Infektionen gibt es demnach weiterhin in der Region Hannover, nämlich 341 (plus 34). Wie viele Covid-19-Patienten inzwischen wieder genesen sind, konnte ein Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums am Sonntag nicht sagen. Dies werde nicht in allen Fällen übermittelt, sagte er.

Am Samstag waren die ersten Todesfälle von Covid-19-Patienten in Niedersachsen bekanntgeworden. In Kliniken der Region Hannover starben zwei 70 und 84 Jahre alte Männer, im Heidekreis ein 87-Jähriger und im Landkreis Leer ein 66-Jähriger, der unter einer schweren Vorerkrankung gelitten hatte.

Im Land Bremen waren am Samstag 168 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 bekannt, davon 153 im Stadtgebiet und 15 in Bremerhaven, wie der Gesundheitssenat am Sonntag mitteilte. Drei Patienten seien inzwischen genesen.