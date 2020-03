Gesuchter 16-Jähriger am Hauptbahnhof Hannover festgenommen

Hannover. Die Bundespolizei hat einen gesuchten 16-Jährigen am Hauptbahnhof Hannover festgenommen. Gegen den Jugendlichen lag ein Untersuchungshaftbefehl aus Berlin wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung vor, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Zudem suchten ihn demnach unterschiedliche Staatsanwaltschaften unter anderem wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und Leistungserschleichung. Warum die Beamten der Bundespolizei den 16-Jährigen am Samstagabend kontrollierten, konnte ein Sprecher auf Nachfrage nicht sagen. Der Jugendliche sollte am Sonntag einem Richter vorgeführt werden.