Zwei Autos von Immobilienfirmen stark beschädigt

Bremen. In Bremen sind Autos von zwei verschiedenen Immobilienfirmen stark beschädigt worden. Ein Wagen brannte komplett nieder, bei dem anderen Auto wurden alle Scheiben eingeschlagen, wie eine Sprecherin der Polizei am Sonntag mitteilte. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass es sich um Brandstiftung und Sachbeschädigung handelt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, die sich in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ereigneten, wird derzeit ermittelt. Beide Fälle geschahen in einem zeitlichen Abstand von etwa 35 Minuten. Die Autos standen gut einen Kilometer voneinander entfernt.