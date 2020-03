Fünf Leichtverletzte bei Wohnhausbrand in Braunschweig

Braunschweig. Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Braunschweig-Gliesmarode sind am Samstagmorgen fünf Menschen durch Rauchgas leicht verletzt worden. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache im Keller des Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Sechs Menschen und ein Hund wurden über eine Drehleiter von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, da sich der Rauch bis in die Wohnungen im ersten Obergeschoss ausbreitete. Drei weitere Bewohner konnten ihre Wohnungen selbstständig verlassen. Alle Betroffenen konnten laut Feuerwehr vor Ort ambulant durch die Rettungskräfte versorgt werden. An dem Wohnhaus entstand einem Polizeisprecher zufolge ein erheblicher Gebäudeschaden.