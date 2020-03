84-Jähriger bei Unfall im Landkreis Cloppenburg getötet

Cloppenburg. Ein 84-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Cloppenburg ums Leben gekommen. Der Wagen des Mannes kam am Freitagabend zwischen den Ortschaften Lastrup und Auen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Sattelzug zusammen, wie die Polizei Cloppenburg/Vechta am Samstag mitteilte. Am Steuer des Transporters saß ein 51 Jahre alter Mann. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt.