Hannover 96: Gipfeltreffen zu Kocak-Vertrag und Kaderplanung

Hannover. Ungeachtet der Coronakrise haben sich die Verantwortlichen von Hannover 96 am Freitag zu einem Gespräch über die sportliche Zukunftsplanung und über eine Vertragsverlängerung mit Trainer Kenan Kocak getroffen. An dem Meeting in der Firmenzentrale von Martin Kind nahmen nach einem Bericht des "Sportbuzzers" der Mehrheitsgesellschafter des Fußball-Zweitligisten, der Sportliche Leiter Gerhard Zuber und Kocak selbst teil.

Der Vertrag des 39-Jährigen ist nur bis zum 30. Juni gültig. Die ursprüngliche Planung, erst nach der Sicherung des Klassenerhalts über eine Verlängerung zu sprechen, ist durch die Aussetzung des Spielbetriebs hinfällig geworden. "Die Spielregeln haben sich geändert. Wir können ja nicht bis in den Juni oder Juli warten", sagte Kind. Der Hörgeräte-Unternehmer möchte gerne langfristig mit Zuber und Kocak weiterarbeiten und dem Trainer deshalb einen neuen Zweijahresvertrag zu verbesserten Konditionen anbieten.