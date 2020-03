Polizei bereitet Einsatz auf Norderney vor

Norderney. Zusätzliche Polizeibeamte sollen die Inselpolizei auf Norderney bei der Räumung von Touristen unterstützen. Eine Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich schreibt vor, dass Gäste wegen der Corona-Krise bis Sonntag abreisen müssen. "Wir haben derzeit deutliche Hinweise darauf, dass sich einige Besucher nicht an diese Verfügung halten wollen, beziehungsweise dass einige Vermieter sich darüber hinwegsetzen könnten", teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Ab Montag sollen in Mietobjekten und auf Campingplätzen Kontrollen durchgeführt werden. Sowohl Vermieter als auch Touristen könnten sich dann strafbar machen, wenn sie dort verblieben oder Unberechtigte beherbergten, so die Sprecherin.

Bis zu 2000 Urlaubsgäste hielten sich nach Angaben des Bürgermeisters, Frank Ulrichs (parteilos), am Freitag noch auf Norderney auf.