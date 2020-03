Polizei stellt nur wenig Verstöße fest: keine Corona-Partys

Hannover. Keine Corona-Partys, aber volle Wochenmärkte: Die Polizei in Niedersachsen hat vielerorts nur wenige Verstöße gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus festgestellt. Auf dem Wochenmarkt in Springe (Region Hannover) hätten Polizeibeamte keine Verstöße festgestellt, sagte eine Sprecherin der Polizei Hannover am Freitag. Bislang hätten die Beamten fünf Straftaten nach Infektionsschutzgesetz registriert - so habe ein eigentlich geschlossenes Fitnessstudio Gäste über den Hinterhof hereingelassen. Außerdem gab es drei Ordnungswidrigkeiten wie das Spielen auf einem Spielplatz.

In Göttingen solle die Polizeipräsenz weiter aufgestockt werden, kündigte eine Sprecherin der Polizei an. Eine Streife habe dafür gesorgt, dass drei Geschäfte schließen mussten, darunter ein Schmuckgeschäft. Eine andere Streife habe keine Verstöße festgestellt.

Die Polizei in Wolfsburg geht nach den Worten eines Sprechers Hinweisen aus sozialen Medien auf geplante Treffen nach - mit "geballter Kraft" seien die Beamten in Naherholungsgebieten unterwegs, um solche Treffen aufzulösen. Meistens gehe es um Jugendliche. In Lüneburg wurde die Polizeipräsenz vor allem im städtischen Raum erhöht, wie ein Sprecher sagte. Corona-Partys gebe es nicht, aber einzelne Verstöße von Geschäften. Auch über das Wochenende solle weiter Präsenz gezeigt werden.