Trickbetrüger: Seniorinnen um 21 000 Euro erleichtert

Buchholz. Trickbetrüger haben bei zwei Seniorinnen in Buchholz im Landkreis Harburg insgesamt 21 000 Euro abgesahnt. Die Betrüger hätten die Masche der "falschen Polizeibeamten" abgewandelt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Ein Mann, der sich als Bankmitarbeiter ausgab, rief demnach am Dienstag bei einer 82-Jährigen an und erzählte von verdächtigen Geldabhebungen. Er riet ihr, in die Bank zu kommen und das restliche Geld vom Sparbuch abzuheben, um es sicher verwahren zu können. Dazu vermittelte der Unbekannte an einen angeblichen "Hauptkommissar Walther", der die Verwahrung mit der Frau besprach. Die 82-Jährige hob 12 000 Euro ab und deponierte das Geld vor ihrem Wohnhaus, wo die Täter es abholten. Am Donnerstag ergaunerten Unbekannte mit einer ähnlichen Masche 9000 Euro von einer 77-Jährigen aus Buchholz.

Die Polizei wies darauf hin, dass Geld und Wertsachen niemals von der Polizei in Verwahrung genommen werden. Eine telefonische Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Anbahnung eines Ermittlungsverfahrens, wie in diesem Fall, gibt es demnach nicht.