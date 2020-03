Evangelische Kirche lädt zum gemeinsamen Balkonsingen

Hannover. In der Coronakrise will die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) Menschen in ganz Deutschland mit einer neuen Aktion zum gemeinsamen Singen an der frischen Luft einladen. Beim #Balkonsingen sei jeder eingeladen, täglich um 19 Uhr auf dem Balkon, am Fenster oder im Garten das Kirchenlied "Der Mond ist aufgegangen" zum Besten zu geben. Die vergangenen Tage seien schwierig und für viele Menschen auch sehr traurig gewesen, sagte die frühere EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann. Durch das gemeinsame Singen könne "Ermutigung und Gemeinschaft entstehen". Das Lied erinnere daran, dass der Tod nicht das letzte Wort habe, sondern "dass es zugleich das Leben in aller Fülle gibt", so Käßmann.

Die Aktion erinnert an den abendlichen Applaus der vergangenen Tage. In mehreren Städten klatschten Menschen um 21 Uhr auf ihren Balkonen, teilweise begleitet von Jubelrufen. Sie alle folgten einem Aufruf zu einer Solidaritätsaktion in der Coronakrise, der über die sozialen Netzwerke verbreitet worden war. "Nun heißt es Zusammenhalt und Anerkennung zeigen!", stand dort. "Kommt heute Abend alle an eure Fenster und auf eure Balkone und applaudiert für die Menschen, die derzeit immer noch für uns und die Gesellschaft arbeiten."

In Italien, Spanien und Griechenland hatten sich bereits zuvor Bürger mit ähnlichen Aktionen bei Helfern bedankt. In Paris applaudierten am Dienstagabend um 20 Uhr Anwohner ebenfalls für Ärzte und Pflegepersonal.