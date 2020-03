SPD-Fraktionschefin: Paketfahrer haben Stress

Hannover. Angesichts des wegen der Corona-Epedimie geschlossenen Einzelhandels hat die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder dazu geraten, vor einer Online-Bestellung an die Paketfahrer zu denken. Die Zustellfahrer sprächen im Moment von einem Andrang wie vor Weihnachten mit entsprechend stressigen Arbeitsbedingungen, sagte Modder am Donnerstag in Hannover. Deshalb solle man vor jeder Online-Bestellung überlegen, ob diese wirklich erforderlich sei.