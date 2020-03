Güllelaster prallt mit Güterzug zusammen

Wetschen. Bei einem Zusammenstoß eines Güllelasters mit einem Güterzug in Wetschen (Kreis Diepholz) ist am Donnerstag der Treckerfahrer leicht verletzt worden. Der Mann habe wohl den heranfahrenden Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang übersehen, sagte ein Polizeisprecher. An dem Unfallort sei von beiden Richtungen aus die Bahnstrecke gut einsehbar. Dem Sprecher zufolge kommt es an dem Übergang immer wieder zu Unfällen.