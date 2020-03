Land will dörfliche Regionen stärken

Hannover. Niedersachsen will seine dörflichen Regionen stärken und hat elf weitere Gebiete in ein entsprechendes Programm aufgenommen. Die interessierten Dörfer mussten sich bei einem Wettbewerb qualifizieren, sagte eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums am Donnerstag. Insgesamt seien 30 Anträge eingegangen. Die Dorfregionen verteilen sich quer über Niedersachsen vom Emsland bis Northeim. Damit seien nun 258 Verfahren mit insgesamt 796 Dörfern dabei, sagte die Sprecherin in Hannover. Das Programm zur Förderung der Dorfentwicklung mit Geldern der EU sei eines der zentralen Förderinstrumente für die ländlichen Räume, betonte sie. "Wir brauchen attraktive Dörfer, in denen man leben und arbeiten kann", sagte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU).