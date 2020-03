Weil: Maßnahmen gegen Coronavirus konsequent umsetzen

Hannover. Angesichts wachsender Sorgen wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil dazu aufgerufen, die beschlossenen Maßnahmen konsequent umzusetzen. Am klügsten sei es, wenn der Bund und die 16 Bundesländer sich abstimmten, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hannover. Die Polizei zeige Präsenz und achte darauf, dass Regeln eingehalten würden: "Wir meinen es ernst." Zuvor hatten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) mit Ausgangssperren gedroht, falls die Menschen sich nicht an notwendige Einschränkungen des sozialen Lebens halten.