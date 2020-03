Motorfahrer stirbt nach Sturz in Nienburg

Nienburg. Bei einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Nienburg ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 30-Jährige am frühen Mittwochabend mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 215 unterwegs. Nach einem Stopp an einer Ampel beschleunigte er so stark, dass das Motorrad nur noch auf dem Hinterrad fuhr. Anschließend verlor der Fahrer die Kontrolle über die Maschine und stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.