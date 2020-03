Porschefahrer übersieht Golf - 49-Jähriger schwer verletzt

Stade. Drei Personen sind am Mittwochnachmittag bei einem schweren Unfall im Landkreis Stade verletzt worden. Ein Porschefahrer aus Hamburg und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer eines VW-Golf kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei in Stade am Mittwochabend mitteilte, passierte der Unfall gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße 49 zwischen Apensen und Ruschwedel. Nach ersten Erkenntnissen war der 31 Jahre alte Fahrer eines Porsche Cayenne aus Hamburg zusammen mit seiner 36-jährigen Beifahrerin auf der K 49 in Richtung Ruschwedel unterwegs und wollte nach links in einen Waldweg abbiegen. Dabei übersah er offenbar den aus Richtung Harsefeld entgegenkommenden Golf eines 49-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Harburg.

Porsche wurde in einen Wassergraben geschleudert

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Porsche wurde dabei in einen Wassergraben geschleudert und landete auf dem Dach. Der Golf wurde auf der Fahrbahn herumgeschleudert und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Die beiden Porscheinsassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, sie wurden leicht verletzt und an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Der Golffahrer erlitt schwere Verletzungen und musste nach seiner Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden.

K49 musste für zwei Stunden voll gesperrt werden

In dem Graben liefen Betriebsstoffe aus dem Porsche aus. Die 30 angerückten Feuerwehrleute legten eine Ölsperre aus, sicherten die Unfallfahrzeuge und unterstützten den Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt, der Gesamtschaden wird auf circa 9000 Euro geschätzt.

Die Kreisstraße 49 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme für zwei Stunden voll gesperrt werden, der Verkehr wurde mit Hilfe der Feuerwehr umgeleitet.

Polizei sucht einen wichtigen Zeugen

Die Polizei sucht nun nach einem wichtigen Zeugen, der unmittelbar hinter dem Porsche gefahren war. Dieser konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Er wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

