Landesarmutskonferenz fordert Direktzahlungen für Arme

Hannover. Die Landesarmutskonferenz Niedersachsen hat in der Coronakrise Direktzahlungen für arme Menschen in Deutschland gefordert. Konkret gehe es um je 1500 Euro für etwa 13 Millionen Menschen, sagte der Geschäftsführer der Landesarmutskonferenz, Klaus-Dieter Gleitze, am Mittwoch. "Arme benötigen sofort und am dringendsten direkte Hilfe." Sowohl prekär Beschäftigte als auch freie Kulturschaffende oder Hartz-IV-Bezieher hätten wenig Einkommen, kaum Rücklagen und bräuchten gesellschaftliche Solidarität. Ein "Helikopter-Geld" für Arme koste etwa 20 Milliarden Euro und sei ein Konjunkturprogramm, weil es größtenteils in den Konsum fließe.

"So richtig es auch ist, über staatliche Interventionen zugunsten von mittelständischen Unternehmen und Konzernen zu diskutieren, dürfen darüber die Schwächsten der Gesellschaft nicht vergessen werden", mahnte Gleitze. Die Armutsgrenze von 60 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland liege nach Angaben des Statistischen Bundesamt für 2018 bei 1035 Euro im Monat für Alleinlebende. Das betreffe etwa 15,5 Prozent der Bevölkerung.