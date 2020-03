Krankenhäuser müssen geplante Operationen verschieben

Hannover. Um Kapazitäten zur Behandlung von Coronapatienten zu schaffen, müssen die niedersächsischen Krankenhäuser alle geplanten Operationen verschieben. Eine entsprechende Verordnung trete in den nächsten Tagen in Kraft, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch. Nach Angaben der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG) laufen die Vorbereitungen für die Aufnahme einer größeren Zahl von Covid-19-Patienten auf Hochtouren.

Bisher seien erst vereinzelt Patienten mit schweren Verläufen auf den Stationen bekannt, sagte NKG-Geschäftsführer Marten Bielefeld am Mittwoch. Am Samstag wurde bei einem Treffen von Klinikdirektoren mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) von vier Fällen in der Region Hannover gesprochen. Neuere Zahlen liegen der Region bislang nicht vor.

Wie die Aufnahme von Covid-19-Patienten geregelt wird, liege in der Verantwortung der Kommunen, sagte der Ministeriumssprecher. Wichtig sei, die Patientenströme und das Personal zu trennen. In Landkreisen mit mehreren Kliniken könne möglicherweise ein Haus komplett den Infizierten mit dem neuartigen Virus vorbehalten bleiben.

Zur Verschiebung nicht dringender Operationen sagte NKG-Geschäftsführer Bielefeld: "Es gilt weiterhin die ärztliche Entscheidung." Medizinische notwendige Eingriffe - etwa bei einer Krebserkrankung mit wachsenden Tumor - werden demnach nicht verschoben.

Nach einem Notfallplan von Bund und Ländern für die Kliniken sollen zusätzliche Betten- und Behandlungskapazitäten bereitgestellt werden. Bevor provisorische Krankenhäuser etwa in Messehallen errichtet werden, sollten zunächst etwa Rehabilitationskliniken oder Psychosomatische Fachkliniken ihre Kapazitäten zur Verfügung stellen, meinte Bielefeld.