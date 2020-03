Wurstwaren aus dem Automaten gestohlen

Salzhausen. Einen Automaten mit Fleisch- und Wurstwaren haben vier junge Männer in Salzhausen (Landkreis Harburg) aufgebrochen und geplündert. Allerdings beobachteten Zeugen die Tat und gaben der Polizei Hinweise auf das Fluchtauto. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnten über die Halteranschrift des Wagens alle vier mutmaßlichen Täter ermittelt werden. Drei waren 18, einer 19 Jahre alt. Nach dem Diebstahl vom Dienstagabend wurden noch in der Nacht zwei Wohnungen durchsucht. In der zweiten Wohnung fanden die Beamten auf einem Balkon die Fleischwaren im Wert von etwa 400 Euro. Es wurden Strafverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet.