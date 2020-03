Großeinsatz der Feuerwehr in Spahnharrenstätte

Spahnharrenstätte. Ein Brand in der Scheune eines Bauernhauses in Spahnharrenstätte (Landkreis Emsland) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Rund 90 Einsatzkräfte seien in der Nacht zu Mittwoch vor Ort gewesen, teilte die Polizei mit. Der 65 Jahre alte Bewohner des Hauses wurde nicht verletzt. Die Scheune brannte aus. Das angrenzende Wohnhaus wurde vor den Flammen bewahrt. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.