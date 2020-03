Corona: Bislang keine flächendeckenden Lädenkontrollen

Hannover. Der Erlass der Landesregierung zur Schließung eines Großteils der Geschäfte ist am Dienstag in Kraft getreten, die entsprechenden Kontrollen in den Kommunen laufen aber erst noch an.

In Hannover lag am Morgen noch kein Erlass des Landes vor, so dass nach Angaben eines Stadtsprechers zunächst auch noch keine Kontrollen erfolgten. "Auch wenn dann eine Rechtsgrundlage vorhanden ist und konkret bekannt ist, welche Geschäfte schließen müssen, wird eine flächendeckende Kontrolle überaus schwierig", betonte Sprecher Udo Möller am Dienstag. Hunderte Geschäfte und mehr als 500 Spiel- und Bolzplätze wären dann zu überprüfen. "Letztlich kommt es darauf an, dass die Bevölkerung die Sinnhaftigkeit und Erfordernis der Anordnungen akzeptiert und einhält", betonte Möller. "Es wird Kontrollen geben, diese werden aber nicht allumfassend sein können."

"Es gibt hier noch keine Allgemeinverfügung vom Landkreis, rechtlich muss das erst auf den Weg gebracht werden", sagte am Vormittag Suzanne Moenck, Sprecherin der Hansestadt Lüneburg. "Wir veröffentlichen eine entsprechende Allgemeinverfügung, das ist für den Nachmittag geplant", teilte Oldenburgs Sprecher Reinhard Schenke mit. "Wir haben die Allgemeinverfügung zum Erlass schon gestern veröffentlicht", sagte Osnabrücks Stadtsprecher Gerhard Meyering. "Wir werden im Bedarfsfall dementsprechend kontrollieren."