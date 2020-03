Bauern sorgen sich wegen fehlender Erntehelfer

Hannover. Kurz vor Beginn der Spargelsaison droht den Landwirten in Niedersachsen ein Ausfall der Erntehelfer. Wegen der Coronakrise gelingt es den Betrieben derzeit nicht, Arbeitskräfte aus Polen und anderen osteuropäischen Ländern zu bekommen. "Wir laufen auf eine bedrohliche Situation zu", sagte Landvolk-Vizepräsident Ulrich Löhr. Große Teile der Ernte müssten womöglich auf den Feldern liegen bleiben. In den vergangenen Jahren hätten sich die Betriebe immer mehr vor allem auf osteuropäische Saisonarbeitskräfte verlassen, die bei der Spargel- und Erdbeerernte eingesetzt werden.

Den Vorschlag von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), auch Beschäftigte aus der Gastronomie in der Landwirtschaft einzusetzen, nehme er ernst, sagte Löhr. "In der Situation, in der wir uns jetzt befinden, gibt es gar keine Denkverbote." Auch Studenten seien als Erntehelfer willkommen.

Löhr forderte auch eine Strategie für den Fall, dass Landwirte in Quarantäne kommen. Angesichts der Entwicklung der Fallzahlen sei das möglich. "Wer versorgt dann die Tiere?", fragte er. Außerdem sei jetzt die Zeit, in der die Felder bestellt werden müssten. Geschehe das nicht, drohten auch deswegen Ernteausfälle und leere Regale in den Geschäften. "Die Landwirtschaft ist systemrelevant", sagte Löhr.