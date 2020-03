Milde Temperaturen in Niedersachsen und Bremen

Hannover. In Niedersachsen und Bremen werden in den kommenden Tagen milde Temperaturen erwartet. Am Dienstag kann es im Süden noch leichten Regen geben, ansonsten bleibt es aber trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es zeigt sich auch immer mal wieder die Sonne. Die Tageshöchstwerte liegen bei 16 Grad.

Am Mittwoch bleibt es der Vorhersage zufolge tagsüber meist sonnig. Nur in Küstennähe kann es vereinzelt leicht regnen. Die Temperaturen liegen zwischen zwölf und 17 Grad. In der Nacht kühlt es sich dann mit Temperaturen zwischen fünf und acht Grad etwas ab.

Am Donnerstag bleibt es überall wolkig. Im südlichen Niedersachsen kann es auch etwas regnen. Die Temperaturen liegen zwischen zehn und 15 Grad.