Keine Ersatzfreiheitsstrafen mehr wegen Coronavirus

Hannover. Zur Entlastung der Justizvollzugsanstalten angesichts der Coronakrise sollen in Niedersachsen vorerst keine Ersatzfreiheitstrafen mehr angetreten werden. Diese Regel gelte zunächst für einen Zeitraum von drei Monaten, teilte das Justizministerium am Montag in Hannover mit. Ersatzfreiheitsstrafen werden verhängt, wenn eine Geldbuße nicht bezahlt wird.

Bislang seien keine Gefangenen bekannt, die am Covid-19-Virus erkrankt sind. Allerdings gibt es einen Verdachtsfall in der Abteilung Braunschweig der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel. Der Gefangene sei bereits in der vergangenen Woche getestet worden, das Ergebnis stehe noch aus.

Unter den Bediensteten des Justizvollzugs sind bislang zwei Fälle bekannt: Ein Mitarbeiter der JVA Rosdorf bei Göttingen war nach einem Urlaub in einem Risikogebiet erkrankt, er kehrte jedoch nicht in den Dienst zurück. Ein anderer Bediensteter der JVA Lingen/Groß-Hesepe wurde positiv getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Kontaktpersonen werden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ermittelt und gegebenenfalls ebenfalls getestet.