Weil: Sperrung der Inseln funktioniert gut

Hannover. Die wegen der Coronakrise angeordnete Sperrung der ostfriesischen Inseln für Urlauber funktioniert nach Worten von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gut. Die Eingriffe in das Privat- und Geschäftsleben seien erheblich, sagte der Regierungschef am Montagabend in Hannover. Er betonte aber: "Wir machen das aber nicht von leichter Hand, sondern aus leider triftigen Gründen."

Seit Montag sind alle Inseln in der Nord- und Ostsee für Touristen gesperrt. Darauf hatten sich die Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen am Sonntag verständigt.