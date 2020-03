Fast 400 bestätigte Corona-Infektionen in Niedersachsen

Hannover. Insgesamt 391 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus sind bis Montagnachmittag in Niedersachsen registriert worden. Dies sind 104 Fälle mehr als am Vortag, wie aus dem Internet veröffentlichten Lagebericht des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handele, könne es Abweichungen zu Angaben anderer Stellen - etwa der Kommunen - geben. In rund 40 Landkreisen und in der Region Hannover sind inzwischen Menschen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden, der die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Die größten Anstiege gab es dem Bericht zufolge in der Region Hannover (96 Fälle, plus 37) sowie im Landkreis Hildesheim (28 Fälle, plus 18).

Im Bundesland Bremen gibt es derzeit 56 bestätigte Fälle, davon 48 in der Stadtgemeinde Bremen und 8 in Bremerhaven (Stand Sonntagabend).